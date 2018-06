¡Día de 'camping'! Thalía disfruta del bosque con su familia

Agencia

MÉXICO.- Thalía y su familia siempre se ha caracterizado por ser muy unida y pasar ratos muy agradables juntos. Incluso, esta ocasión no fue la excepción, pues empezando el verano y aprovechando que el ciclo escolar terminó, los integrantes de la familia Mottola se fueron de vacaciones a las montañas.

En las fotos que Thalía compartió en Instagram, se puede ver a la feliz familia en un camping en el que hicieron un asado y disfrutaron de actividades junto al lago.

En la primera foto que publicó la esposa de Mottola sobre sus vacaciones, escribió un mensaje muy emotivo acerca de su familia: "¡Como un árbol alto y firme que se dobla con los vientos caprichosos de la vida pero que NO SE QUIEBRA! Por el contrario, crece de raíz y de follaje, de anchura y de altura, vibrando a millón con todo lo que lo rodea. Así somos los #Tribu #MiClan. 🙋🏼♀️🙋🏻♀️🙋🏻♂️

En la siguientes imágenes, compartió: "Conectando con las montañas que adoro! Cargando energía a lo grande👊🏻🌸Aire,agua,tierra,viento,fuego,sol,árboles,flores,animales,VIDA! Gracias Dios por un día más! #familia #amosermadre #fun#happy #yolo #love #amor @tommymottola".

Es difícil dejar de notar cuánto han crecido los hijos de la cantante, Sabrina de 10 años y Mathew, 7 años.

En cuanto a su vida profesional, no olvidemos que la cantante ahora está promocionando su nuevo sencillo 'No me acuerdo' al lado de la dominicana Natti Natasha.

