Thalía responde a seguidores tras críticas por supuesto botox

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, justo en Navidad, Thalía compartió en Instagram algunas fotos junto a su esposo Tommy Mottola y sus hijos, Sabrina Sakae y Matthew Alejandro, sin embargo, estas imágenes provocaron una lluvia de críticas contra la cantante, pues aseguraban que en ellas su rostro lucía extraño, acusándola de haberse puesto botox, o hecho algún arreglo estético.

"¿Qué te hiciste en la cara?", "Luce hinchada", "Su rostro no tiene expresión", "No te pases Thalia esa cara inflada no eres tú. Acepta tu vejez con dignidad. Deja de lado tu ego y acepta tu edad. Quien es tu fan verdadero te seguirá aunque estés viejita", fueron el tipo de mensajes que surgieron al respecto, informa el portal Quién.com.

Thalía prefirió ignorar los cientos de comentarios contra ella y no quiso desmentir tales “acusaciones”, pero parece que ayer respondió de manera indirecta con una frase bíblica que compartió en sus Instagram Stories: “No juzgues, para que no seas juzgado”.

Aunque claro, no hizo mención en absoluto al incidente de las fotos, pero estas palabras sin duda aplicarían a todos aquellos que sin saber la verdad, hicieron comentarios negativos sobre su apariencia.

Lo cierto es que en un video que publicó ayer, en el que aparece sin maquillaje, ya que lo grabó minutos antes de dormir, su rostro luce normal, sin ningún cambio evidente.