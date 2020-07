Thalía dedica mensaje a su esposo Tommy Mottola por su cumpleaños

México.- Thalía dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su esposo Tommy Mottola, quien cumple 71 años este 14 de julio.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video en donde se les puede ver juntos mientras ella le da un beso en la mejilla. A la instantánea le acompaña el tema de Las Mañanitas, interpretadas por la propia Thalía.

"¡Happy birthday my baby! ¡Un año más de vida mi amor! ¡Te amo tanto! ¡Feliz cumpleaños celebrando tu hermosa vida! ¡Te amamos!".

El empresario respondió al mensaje de la intérprete de "No me enseñaste" y le agradeció el detalle.

"I am so blessed that you are the light in my life every day (Soy tan bendecido que eres la luz en mi vida todos los días)".

La publicación lleva más de 30 mil reacciones, donde destacan las felicitaciones de Camila Sodi, Martha Debayle y del compositor Maffio.

Los seguidores de la ex Timbiriche aprovecharon el momento y felicitaron al estadounidense.

"Muchas muchas felicidades para nuestro Tommy que tanta felicidad le ha traído a nuestra admirada estrella. Los amamos, muchas bendiciones para esa hermosa familia", "Feliz vuelta al sol lluvia de bendiciones", y "Que lindos, felicidades" son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Daniel Thomas Mottola y Thalía se casaron en diciembre del 2000 y, fruto de su matrimonio, nacieron sus hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro.