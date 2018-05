Thalía apuesta por el reggaetón en su nuevo disco

Agencia

Ciudad de México.- La cantante mexicana Thalía lanza este viernes su tema de reggaetón "No me acuerdo", el punto de partida de un nuevo disco "casero", "divertido" y con una mezcla de estilos y temas que defienden el derecho de la mujer de ser "humana, real y pícara".

"En este disco he recibido muchos regalos en lo artístico y en lo personal y así se lo quería dar al público", dijo Thalía, según Excélsior.

La cantante describió el que será su decimocuarto álbum de estudio que saldrá en el otoño (boreal) con temas de "géneros diferentes" y "mucho corazón".

Grabado en el estudio que ha construido en su casa en Nueva York, la producción todavía sin nombre contiene colaboraciones con artistas reconocidos de Argentina, España, Colombia, Cuba, México y la República Dominicana.

"No quiero arruinar la sorpresa", se excusó para no revelar nombres, con excepción del de la cantante dominicana Natti Natasha, quien colaboró con ella en No me acuerdo y a quien describió como "alguien de mi tribu".

El tema, que será publicado este viernes, saldrá acompañado con un sexy vídeo filmado en Nueva York. "No me acuerdo es un relato en primera persona de una mujer que desafía a su pareja sobre lo sucedido en una noche de copas con las amigas", y te da un 'blackout' (apagón) y no te acuerdas de nada", reveló Thalía.

Para la artista, el tema, así como otros que vienen en su disco, reivindican el derecho a la "coquetería y a la audacia" de la mujer.

Aunque tiene el ritmo de percusión del reguetón y el video le hace un "guiño" al trap, Thalía descartó haberlo grabado para abrazar la moda de la música urbana.

Aunque en su disco anterior "Latina", había tocado la música urbana en su colaboración "Desde esa noche" con el colombiano Maluma, los instrumentos típicos de la música de banda propia del norte de México y los arreglos, lo hicieron principalmente una pieza pop.