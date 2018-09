Thalía revela enfermedad que padece

Agencia

CIUDAD DE MEXICO.- Thalía se mantiene en contacto con su público a través de sus cuentas en las redes sociales y aunque sabe gestionar el éxito, también ha sabido utilizar el impulso de sus cuentas para dar a conocer la enfermedad que padece y que así la gente esté consciente de ésta y de cómo se puede contraer.

De acuerdo con vanguardia.com, fue en 2008 cuando Thalía dio a conocer que padece la enfermedad de Lyme, una infección que se contrae a través de la picadura de una garrapata portadora de la bacteria "Borrelia Burgdorferi" y afecta al sistema inmunológico, la piel e incluso el sistema nervioso.

Este padecimiento se da a raíz de una picadura de garrapata y gracias a que lo padecen otros famosos se ha vuelto más visible.

En 2016, Thalía recayó en la enfermedad que también padecen otras celebridades como Avril Laigne, Richard Gere y la modelo Bella Hadid.

Thalía ha utilizado la fuerza de sus cuentas en las redes sociales para convertirse en portavoz de esta enfermedad y de este modo dar voz a quienes la padecen.

"Siempre tenemos que atender de inmediato los primeros síntomas de incomodidad sin dejar pasar un solo día. Una enfermedad como lo es el #Lyme requiere de mucha atención, ya que en cualquier momento puede detonarse por circunstancias externas como el estrés, la alimentación, el ejercicio o también por un alto nivel de estrés mental. Estas cosas hacen que el organismo se frene por completo y de lugar a que el Lyme y sus co-infecciones crezcan de nuevo", advirtió en Instagram.

Aunque recientemente Thalía no ha sacado ninguna producción discográfica, la cantante ha sabido mantenerse vigente a través de las redes sociales; prueba de ello, "Me oyen, me escuchan", que salió de un video que grabó para sus Instagram Stories y que derivó en el #ThaliaChallenge.