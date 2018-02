Thalía sorprende al 'copiarle' el look a Kim Kardashian

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Thalía volvió a sorprender a sus fans con una nueva imagen que publicó en sus redes sociales.

Ayer, la mexicana publicó una foto a través de su Instagram en donde trae el cabello rosa. Junto a la imagen la cantante escribió: "Y que se distrae Kim Kardashian y que le bajo la peluca. ¡Gracias @katpolancoo por hacerme esta hermosura hace cuatro meses! Sorry que no la estrenamos antes, apenas hoy me la probé", informa Quién.com.

Así la estrella pop dejó en claro que sólo se trata de una peluca. La verdad es que esta fotografía sorprendió a sus seguidores, pues la también actriz suele ser muy conservadora en cuanto a su pelo. Aunque hay veces que se deja el fleco y otras que se lo quita, en ocasiones varía el tono y las luces de tinte en su melena, pero en general siempre lo trae largo y castaño.

La imagen que compartió la artista en Instagram, ya supera los 278 mil "me gusta", y al parecer a sus seguidores les gustó mucho cómo luce la artista con su melena rosa.

Aunque a diferencia de la esposa de Tommy Mottola, cabe aclarar que la estrella del reality show, Kim, sí se realizó un verdadero cambio de tinte, con el que dejó impactada a la pequeña North y también a su esposo Kanye.

Thalía es una muy activa usuaria de las redes sociales. En Instagram, cuenta con 8.7 millones de seguidores. Allí también suele compartir múltiples Stories.