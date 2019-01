Affleck “cuelga la capa” de Batman

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Ben Affleck no protagonizará finalmente la nueva cinta de Batman, que dirigirá Matt Reeves; después de varios años de especulaciones e incertidumbre sobre si estaría o no al frente de esta película.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO