The Batman: Filtran primeras imágenes de Colin Farrell como el Pingüino

CANCÚN.- Poco a poco nos vamos haciendo una idea de cómo será la nueva película de Batman, ya que hace unos días circularon en internet las primeras fotos de Robert Pattinson interpretando a Bruce Wayne, y a pesar de que “The Batman” fue confirmada desde hace bastante tiempo, no teníamos idea de quién o quiénes serían los villanos de la cinta.

Durante un tiempo se especuló que Jonah Hill le daría vida a uno de los mayores rivales del murciélago, El Pingüino, pero fuentes como Variety mencionaron que el actor habría pedido un sueldo mucho mayor al del protagonista para participar en la película, por lo que no se llegó a ningún acuerdo con él.

Fue hasta el 6 de enero que el actor Colin Farrell publicó en su cuenta de Twitter que él interpretaría al Pingüino en la adaptación de Matt Reeves.

Con Farrel se completó un trío de villanos junto a Paul Dano como Edward Nashton (The Riddler) y Zoe Kravitz como Selina Kyle, mejor conocida como Catwoman.

A continuación te mostramos las primeras imágenes del Pingüino que se enfrentará a Batman en la próxima cinta de DC.

FIRST LOOK at Colin Farrell as THE PENGUIN in #TheBatman pic.twitter.com/MwQy8ej5mI