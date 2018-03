Presentan a hermano de Sheldon ¿Quién será?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Georgie, el hermano mayor de Sheldon Cooper, en la serie de televisión The Big Bang Theory hará su aparición, y Jerry O'Connell es el actor elegido para interpretarlo.

The Big Bang Theory incorpora a su elenco al actor Jerry O'Connell para interpretar al hermano mayor de Sheldon Cooper (Jim Parsons). El personaje aparecerá en el último capítulo de la 11ª temporada con motivo de la boda del científico con The Big Bang Theory , interpretada por Mayim Bialik, publicó Excélsior.

La noticia fue anunciado por los productores de la serie en el evento anual PaleyFest en Los Ángeles, donde asistieron los protagonistas Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny) y Kunal Nayyar (Raj).

El hermano mayor de Sheldon, George Cooper Jr (Georgie), ha sido mencionado con frecuencia durante toda la serie, sin embargo, nunca había aparecido en pantalla hasta el estreno de la precuela, Young Sheldon. En el spin-off de The Big Bang Theory, Georgie está interpretado por Montana Jordan.

Junto al actor se unirá Laurie Metcalf, interpretando a la madre del científico, Mary, que volverá a la serie para acompañar a Sheldon al altar. En Young Sheldon la versión más joven de la madre del protagonista está encarnada por Zoe Perry.

Jerry O'Connell es conocido por sus papeles en Cuenta Conmigo o Crossing Jordan y además es la voz de Clark Kent y Superman en las series animadas de la Liga de la Justicia.

