The Big Bang Theory anuncia final épico

CIUDAD DE MÉXICO.- La televisión se despide de Sheldon, Amy, Howard y compañía. The Big Bang Theory llega a su fin. La 12ª temporada de la serie de la CBS, que se emitirá en 2019 será la última, según informa The Hollywood Reporter y han comunicado los productores Chuck Lorre, Bill Prady y Steve Molaro en redes sociales.

"Estamos eternamente agradecidos a nuestros fans por su apoyo a The Big Bang Theory durante las 12 temporadas. Nosotros —junto con el elenco, guionistas y equipo— apreciamos enormemente el éxito de la serie y pretendemos hacer una última temporada y un final que lleven a The Big Bang Theory a un cierre creativo épico", han asegurado Warner Bros, la CBS y la productora de Lorre en la nota conjunta, publica huffingtonpost.com.mx.

El final de la serie, ganadora de 10 Emmys y un Globo de Oro, ha tomado por sorpresa a muchos aunque las últimas renovaciones habían sido largas y habían estado en más de una ocasión en entredicho, a pesar de los buenos datos de audiencia. De hecho, los fans ya habían especulado con que la serie acabaría en la 12ª temporada.

