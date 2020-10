Estados Unidos: The Big Bang Theory vs Young Sheldon ¿Cuál prefieres?

ESTADOS UNIDOS.- Sheldon Cooper, el joven con asperger y un IQ de 187, conquistó la pantalla chica con su peculiar personalidad durante 12 años, tanto así que en 2017 se creó una precuela que cuenta su niñez y explica su personalidad. ¿Con cuál te quedas?

1.- The Big Bang Theory

Para un grupo de amigos geeks, la vida cambia por completo cuando la bella Penny se muda al departamento de enfrente.

La serie comenzó en 2007 y culminó el año pasado con un total de 279 capítulos y diversos premios, como el Emmy y el Globo de Oro.

Elenco

Jim Parsons

Personaje: El Dr. Sheldon Lee Cooper, un físico que trabaja en el Instituto Tecnológico de California y comparte apartamento con Leonard, uno de sus mejores amigos.

Es fan de Star Trek, siempre viste camisetas de superhéroes, es un fanático del orden y está en contra de las relaciones sociales... hasta que conoce a Amy.

Actor: Jim Parsons fue reconocido con un Globo de Oro y cuatro Emmy por su interpretación de Sheldon.

También ha aparecido en películas como Hidden Figures y en obras de Broadway como la ganadora del Tony Los Chicos de la Banda, y Un Corazón Normal, que también fue adaptada a la pantalla grande y de la cual también formó parte.

Kaley Cuoco

Personaje: Penny es mesera en un restaurante y sueña con convertirse en actriz; al final de la serie se casa con Leonard.

Actriz: Aunque formó parte de series como Prison Break y Charmed, su papel más importante es el de Penny, sobre el cual declaró: "siempre fui respetuosa con los geeks y, por ello, el público me ve como una más del grupo".

Johnny Galecki

Personaje: A pesar de que es el más sociable del grupo, a Leonard Hofstadter le cuesta hablarle a Penny, de quien se enamora a primera vista.

Actor: En televisión formó parte de la serie Roseanne, en los 90, y tuvo algunas apariciones en otros programas, entre ellos Entourage. En cine ha actuado en Vanilla Sky, Hancock y, recientemente, en La Razón de Estar Contigo: Un Nuevo Viaje.

Simon Helberg

Personaje: Howard Wolowitz es el único del grupo que no tiene un doctorado, es amante de la década de los 60 y eso influye en su manera de vestir; erróneamente se considera el más afortunado con las mujeres.

Actor: Es hijo del actor de televisión Sandy Helberg, por ello comenzó a actuar desde muy joven. Una de sus apariciones más notables en el cine fue en Florence Foster Jenkins, donde comparte créditos con Meryl Streep y Hugh Grant.

Kunal Nayyar

Personaje: Raj es un astrofísico hindú, se sabe que pertenece a una familia adinerada y tiene fobia de hablarle a las mujeres, incluso a Penny en un inicio.

Actor: Llegó a Estados Unidos a finales de los 90 para estudiar negocios, sin embargo, pronto descubrió su amor por la actuación. Ha aparecido en programas como NCIS y The Mindy Project, pero también le ha dado voz a diversos personajes animados como Gupta, en la Era del Hielo, y Guy, en Trolls.

Creadores

Chuck Lorre: Durante los últimos 20 años ha sido guionista, productor y director de series de comedia como Two and a Half Men, Mike & Molly y Grace Under Fire, por las que ha sido nominado a varios Emmy. Sobre el programa ha afirmado que en él plasmó algunas experiencias que tuvo siendo programador de computadoras en la década de los 80.

Bill Prady: Uno de los primeros trabajos del cocreador de la serie fue como guionista de Los Muppets; posteriormente, dirigió capítulos de la serie Married... with Children, fue productor de Gilmore Girls y recientementese dio a conocer que firmó un contrato con Netflix.

Frases

"Bazinga!"

"No estoy loco, mi madre hizo que me analizaran".

"Habla con la mano"

Datos curiosos

Es el sitcom más largo de la historia.

La actriz Mayim Bialik, quien interpreta a la novia de Sheldon, es la única del elenco en realmente tener un doctorado.

Existe una copia rusa llamada The Theorists, la cual fue cancelada cuando los actores de dicha versión descubrieron que era plagio.

2.- Young Sheldon

Un vistazo a la niñez del genio Sheldon Cooper, quien a los nueve años descubre que tiene una mente brillante y debe lidiar con una familia y un poblado común.

La precuela comenzó en 2017; hasta la fecha se han transmitido tres temporadas, pero hay una cuarta en camino, la cual actualmente se está filmando con contratiempos debido a la pandemia.

Elenco

Iain Armitage

Personaje: Sheldon Cooper posee una gran inteligencia, pero también un enorme complejo de superioridad, algo que lo hace alejarse de las personas a su alrededor.

Actor: El pequeño fue elegido por el propio Jim Parsons para interpretar la versión joven de su personaje. Además, a su corta edad, ha actuado en Big Little Lies y le dio voz a Shaggy en la película animada ¡Scooby!

Zoe Perry

Personaje: Mary Cooper es la madre de Sheldon, una mujer cristiana y sobreprotectora a quien le cuesta trabajo lidiar con la inteligencia de Sheldon.

Actriz: Es la hija de la actriz Laurie Metcalf, quien en The Big Bang Theory interpreta a la mamá de Sheldon. Debutó con un pequeño papel en la serie Roseanne y ha actuado en La Ley y el Orden y Scandal.

Aunque éste es su papel más memorable, en diversas entrevistas ha declarado que rara vez es reconocida en la calle.



Lance Barber

Personaje: A pesar de que tiene una gran relación con sus otros hijos, para el entrenador George Cooper es complicado entender a Sheldon, con quien no tiene nada en común.

Actor: Previo a obtener el papel, tuvo un cameo en The Big Bang Theory como un joven que molesta a Leonard. En televisión ha actuado en series como CSI: Miami, The Mentalist, Californication, Gilmore Girls, entre otras.

Montana Jordan

Personaje: El hermano mayor de Sheldon, Georgie, es su principal bully; éste lo molesta todo el tiempo por ser distinto, aunque en ocasiones envidia su inteligencia.

Actor: Montana tiene 17 años y, a pesar de su corta edad, ya ha aparecido en películas como De Caza con Papá, que está disponible en Netflix.

Raegan Revord

Personaje: Missy Cooper es la hermana gemela de Sheldon, ella también es muy distinta a él; sin embargo, son muy unidos.

Actriz: Éste su papel más notable en su corta carrera, aunque también ha aparecido en Modern Family y en la película Siete Deseos.

Creadores

La precuela fue creada por Chuck Lorre y el productor Steven Molaro, quien además de ser uno de los guionistas de The Big Bang Theory, desempeñó el mismo papel en series de Nickelodeon como Drake y Josh, Zoey 101 y iCarly.

Frase

"¡Bueno, yo nunca!"

Datos curiosos

La idea de hacer una precuela fue de Jim Parsons.

A diferencia de The Big Bang Theory, ésta no fue grabada con público en vivo.

El autor de la canción de la serie es Steve Burns, el mismo de Las Pistas de Blue, quien incluso hizo una aparición.