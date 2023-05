The Black Eyed Peas conquista el escenario del Tecate Emblema

El festival Tecate Emblema cerró su segunda y último día de actividades con una de las agrupaciones más exitosas: Black Eyed Peas.

Los mejores éxitos de la banda hicieron vibrar el escenario y fueron entonados por todos sus fans por más de una hora de espectáculo.

"Tenemos que decir que siempre que venimos a México sentimos su amor, tienen a las mejores personas e historia. ¡Son los mejores!", gritó Will.i.am.

"Let's get it started" fue el tema con el abrieron su show, lleno de sonidos pop y hip hop en donde los integrantes interactuaron en todo momento con su gente, tanto en inglés como en español.

"¡México! Mi gente hagan ruido, arriba México, ¿dónde están mis mamacitas?, ¿dónde están mis pricesitas?", preguntó Will.i.am, quien vestía una chamarra amarilla, gorra y lentes oscuros.

La euforia aumentaba conforme avanzaba el concierto, con temas como 2Boom boom pow", "My humps", "Pump it", entre otros más con los que los asistentes no dejaban de bailar y brincar.

"Sream & Shout" fue uno de los hits como solista de Will.i.am, que también fueron incluidos en la presentación.

Fans no olvidan a Fergie

Los fanáticos de Black Eyed Peas no olvidan a Fergie, quien originalmente fungia como vocalista femenina, pues gritaron el nombre de la cantante al comienzo del concierto; sin embargo, la más de 56 mil personas disfrutaron del show.

"Apaguen las luces, no luz, no luz", gritaron los intérpretes y pidieron que todos guarden silencio, a continuación todos los presentes prendieron las luces de su celular y de inmediato sonó "I gotta feeling".