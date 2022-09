“The Crown” suspende grabaciones de la sexta temporada

La exitosa serie de Netflix “The Crown”, sobre la reina Isabel II y su familia, pausó su producción por la muerte de la monarca.

Un vocero de la serie dijo que la producción se interrumpió el viernes “como una muestra de respeto” y que también se suspenderá el día del funeral de la reina.

La serie produce su sexta temporada. Sus primeras dos temporadas, fueron protagonizadas por Claire Foy como la joven princesa Isabel ascendiendo al trono y creciendo gradualmente en su papel como monarca. La tercera y cuarta temporadas fueron protagonizadas por Olivia Colman como una reina más madura.

La serie se ha acercado en su trama al presente. Netflix reveló recientemente el elenco de actores que interpretarán al príncipe Guillermo y su esposa Catalina en la sexta temporada.

La quinta temporada, con Imelda Staunton en el papel de la reina, se estrenará en noviembre.

A message from Imelda Staunton, our new Queen Elizabeth. Season 5, coming November 2022. pic.twitter.com/OfpgrPGOXx