'The End of the...': Mejor Drama de los BAFTA TV

Ciudad de México.- La serie The End of the F***cking World, de Netflix, se llevó la presea a la Mejor Serie de Drama de la edición 2020 de los Premios BAFTA TV, que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas.

Es el segundo honor que el proyecto, también producido por Channel 4, se llevó este viernes, puesto que de igual forma ganó a Mejor Actriz de Reparto por el trabajo de Naomi Ackie.

Chernobyl, de HBO y Sky, también fue acreedor de dos galardones durante la velada, a Mejor Miniserie y Actor Principal, otorgado a Jared Harris, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Cabe mencionar que el pasado 17 de julio se llevó a cabo la premiación BAFTA TV Craft, en la que Chernobyl logró apuntarse otros siete premios, que incluyeron Mejor Director de Ficción, que le fue otorgado a Johan Renck; y Mejor Edición de Ficción, para Simon Smith y Jinx Godfrey; por lo que en total, BAFTA le concedió a la producción nueve galardones.

La ceremonia se llevó a cabo en un estudio cerrado, en el que los presentadores respetaron la sana distancia y no hubo público; fue transmitida a través del canal BBC One, en Gran Bretaña, y tuvo a Richard Ayoade como anfitrión principal.

Originalmente, el evento iba a llevarse a cabo en mayo, con su tradicional gala con alfombra roja, pero fue pospuesta y readaptada debido a la pandemia; los ganadores aceptaron sus reconocimientos a través de llamadas en la plataforma Zoom o con discursos pregrabados.

Aunado a la lista usual de ganadores, el actor Idris Elba recibió un premio especial en reconocimiento por su carrera y compromiso por apoyar a los nuevos talentos y a la diversidad en la industria del entretenimiento.

"(Es) Un poco temprano para un premio de toda una vida, pero es un premio especial. Y es peculiar. Yo no creo ser muy especial, pero creo que se me ha dado una oportunidad, y se la he dado (también) a la gente que necesita una oportunidad", indicó el artista en su discurso.

"Espero que, a partir de este momento, todos vean que no puedes lograrlo sin alguien más; que todos pensemos en devolverle (el favor) a la persona detrás de cada uno para que tengan la oportunidad. Espero que (algún día) obtenga un premio por actuar, pero hasta que lo haga, voy a dar más oportunidades para (otros)".