Hugh Jackman ofrecerá espectáculo en CDMX

Agencias

México.- El ganador del Premio Tony, Hugh Jackman, anunció que en su nueva gira mundial incluirá una parada en Ciudad de México.

El espectáculo será el día sábado 19 de octubre de 2019 en Arena Ciudad de México. The Man. The Music. The Show, presentará a Jackman acompañado de una gran orquesta,

Con música de citas como "The Greatest Showman" y "Les Misérables" y otras extraídas de producciones de Broadway el show animará a los asistentes.

La gira recientemente empezó en Europa en la arena SSE Hydro de Glasgow, Escocia en mayo 7 y recorrerá con 26 presentaciones por Europa incluyendo Reino Unido, y ciudades como Ámsterdam, París, Manchester, Dublín y Londres con seis eventos en la Arena O2, entre otras.

La venta de boletos arranca el sábado 18 de mayo a través de Superboletos mientras que la preventa Santander será este miércoles 15.

(Con información de El Imparcial y Publimetro)