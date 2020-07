The Killers investigará acusación de abuso sexual por parte de su staff

Ciudad de México.- The Killers iniciará una investigación por las acusaciones de abuso sexual que realizó una ex ingeniera de sonido quien afirmó que se enteró de que miembros del equipo de gira del grupo se aprovecharon de una mujer drogada en un camerino, reportó Daily Mail.

Ninguno de los miembros de la agrupación está implicado en la presunta agresión detallada por la ingeniera, quien se hace llamar Chez Cherrie en Twitter, que habló de lo sucedido en redes sociales en el 2018.

En la publicación, Cherrie contó que la misoginia era un tema común al trabajar para el equipo de la banda en su gira por Estados Unidos en el 2009, y relató que en una ocasión supo de una mujer quien fue abusada sexualmente por varias personas antes de quedar desnuda e inconsciente en un camerino.

"Advertencia de provocación. Esta es mi historia. Yo era técnico para la compañía de sonido más grande del mundo que trabajó para una de las bandas más grandes del mundo (todavía)", se lee en la publicación de la acusante.

"Nunca he tenido ningún tipo de justicia. Me pregunto por ella todo el tiempo. Por favor, compartan mi historia sobre mi tiempo con The Killers".

Cherrie añadió un enlace a una publicación de un blog, originalmente escrita en el 2018, en la que detalló el supuesto incidente que vio en el recinto The Rave/Eagles Club, en Milwaukee.

"Estábamos a la mitad de nuestra preparación cuando (una voz) llegó (al comunicador) y dijo: 'Hola chicos, hay una chica en el vestidor A. Pongan su nombre en la lista afuera de la puerta con su canal de comunicador y les llamaremos cuando sea su turno", se lee en el texto.

"Continué con mi preparación, y ocasionalmente escuché nombres mencionados por el comunicador para notificarles que era su turno en el tren en el vestidor A".

Cherrie añadió que no había prestado tanta atención al inicio del incidente ya que creyó que se trataba de una mujer adulta contratada quien no tenía reparos en pasar el tiempo con tantos hombres, algunos de los cuales, indicó, estaban casados y con hijos.

"Desafortunadamente, ese no fue el caso. Todos intercambiaron historias sobre esta mujer y sus experiencias con ella. Hablaron sobre su nivel de intoxicación, pero no tuvieron reparos en que obviamente estaba desmayada o cerca de ello", escribió.

Recordó también que al final de la velada, cuando el equipo ya estaba retirándose del recinto, un guardia de seguridad corrió hacia el autobús que la gente usó para trasladarse.

"El tipo de seguridad dijo, y nunca olvidaré este momento porque una parte de mí murió esa noche: 'Esa chica en el vestidor A está desmayada y desnuda. ¿Alguien va a hacerse cargo de ella?'", agregó, y dijo que los hombres del equipo sólo se rieron y se negaron a hacer algo.

"El agente de seguridad miró sus zapatos y el autobús se alejó, y parte de mi corazón se ennegreció y cayó al suelo. Lloré esa noche en mi litera. Debería haber dejado la gira. Debería haber hablado por esa mujer. Debería haberla defendido... y asegurarme de que estuviera bien".

Un representante legal de la banda indicó a MailOnline que sus miembros se tomaban muy en serio cualquier acusación de comportamiento inapropiado por parte de cualquier persona en su equipo de giras.

"La historia de esta persona es espantosa y, aunque The Killers no tiene el mismo equipo de gira en este 2020 que tenía anteriormente en su carrera, llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre el personal de giras pasadas y presentes", aseguró el agente.

"Su equipo legal se comunicará con esta persona para obtener más información y claridad sobre los presuntos incidentes, como se detalla, así como con el proveedor de audio que proporcionó al equipo para la gira. La banda está asombrada y conmocionada por estas afirmaciones".