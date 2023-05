The Last of Us y Wii Sports son incluidos en el Salón de la Fama de los Videojuegos

El Salón de la fama mundial de los videojuegos fue fundado en 2015 y cada año añaden a títulos populares favoritos de los gamers esta semana anunciaron en un comunicado que para este 2023 seleccionaron a The Last of Us y Wii Sports.

Explicaron la decisión en el caso de “The Last of Us” a pesar de salir hace una decada en 2013 se mantiene vigente como consecuencia de la calidad del juego y la fortaleza de su trama, además añadieron que ayudo el hecho de que en este año saliera la adaptación live action con la serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey potencio aún más su popularidad, resaltando el hecho de que Naughty Dog aporto en el proceso creativo para entregar una de las adaptaciones más fieles lo cual fue reflejado en lo que respecta a criticas por parte de los medios especializados.

En lo que concierne a Wii Sports resaltan que se mantiene como uno de los títulos más vendidos de la historia y el hecho de que este título ayudo a que la plataforma Wii resultara ser un éxito enorme para Nintendo.

Con información de comicbook

