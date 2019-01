The Malix Cat’s estrenará disco

Alejandra Flores/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- The Malix Cat’s, la única banda de rockabilly en Cancún, estrenará el próximo 18 de junio su más reciente producción: “Go Malix Go”, con seis temas de su autoría y en la que se combinan ritmos como la balada country, el surf, el swing, y un par de “rockandroles” que hacen homenaje a los sonidos de la década de los 50.

Integrada por Fabiola Gascón Velasco, en la voz; Irving González Anaya, en la guitarra; Valentín Gutiérrez Vázquez, en la guitarra; Abel Escalante Castillo, en la batería, y Juan Linares, en el bajo, la banda The Malix Cat’s promete un concierto de antología en el multiforo La Catrina de Cancún, con el que también celebrará sus primeros cuatro años de vida.

También te puede interesar: ¿Te imaginas un coro de niños con discapacidad auditiva?

“Queremos hacer del rockabilly un movimiento, que la gente se reúna para escuchar música, bailar, tomar malteadas, que tengamos un pretexto para encontrarnos, para vestirnos como en los años 50 y cantar los temas que hicieron época”, afirmó en entrevista la vocalista del grupo, Fabiola Gascón, quien destina buena parte de su tiempo en lucir como una chica pin up.

“Parte del performance de nuestro grupo tiene que ver con un vestuario tipo vintage, pero lo que más nos ocupa es que el sonido sea fiel, y la gente se identifique con nuestras letras y con la música que tocamos”, subrayó Irving González, quien funge como líder fundador de la banda.

El concierto del 18 de junio, explicó por su parte Abel Escalante, contará con la participación de algunas bandas amigas, como “Lumine Electic”, “El gran Cornoleo”, “Ultra P” y “Tropical Voodu”, con las que esperan hacer una mancuerna tan interesante que puedan convocar a por lo menos 200 personas.

“Se trata de un evento familiar al que pueden asistir también los niños, e incluso, tendremos una promoción para las primeras chicas pin up que lleguen al concierto”, anunció Irving González.

“En la Ciudad de México el rockabilly ya es un movimiento tan significativo que tienen uno de los eventos más importantes del género en el mundo, el Festival de Rock Calavera, sin embargo, a nivel nacional no hay muchas bandas que estén sonando con la fidelidad que nosotros tenemos para con el rock and roll, acaso serán unas 17 bandas en todo el país. Queremos que The Malix Cat’s sea reconocido, y estamos en ello”, concluyó el músico Valentín Gutiérrez, guitarrista del grupo.