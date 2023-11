‘The Marvels’: Público reacciona poco entusiasta en su estreno

Experimenta el impacto en taquilla de "The Marvels", la última entrega del Universo Marvel que decepciona con una recaudación de apenas 47 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Aunque la franquicia ha sido históricamente exitosa, esta secuela de "Captain Marvel" se queda muy por debajo de las expectativas, marcando un colapso sin precedentes para el sector Marvel, según David A. Gross de Franchise Research Entertainment.

La película, con un presupuesto de 200 millones de dólares y parte de un éxito de mil millones, es dirigida por Nia DaCosta, la primera mujer negra en dirigir una película del MCU. A pesar de su singularidad y el elenco destacado con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, la crítica no fue excepcional (62% en Rotten Tomatoes) y la reacción del público fue moderada, con "The Marvels" recibiendo una calificación "B" en CinemaScore, similar a "Eternals" y "Ant-Man and the Wasp: Quantamania".

Esta caída en la recaudación podría ser un punto de inflexión para el MCU, que ha dominado la taquilla con una ganancia global de 33.000 millones de dólares. Sin embargo, algunos analistas señalan una posible fatiga por parte de los espectadores ante la saturación del mercado de superhéroes en cines y plataformas de streaming.

Aunque "The Marvels" añadió 63,3 millones a nivel internacional, su desempeño plantea interrogantes sobre el futuro de la franquicia en un momento en que la industria se llena de contenido de superhéroes.

Mientras tanto, la película adaptada del videojuego "Five Nights at Freddy’s" se mantiene en la taquilla, ubicándose en el segundo lugar con 9 millones de dólares en su tercer fin de semana y acumulando un total nacional de 127,2 millones de dólares.

Not enough people talk about how Marvel was ruined when it started focusing on making every woman appear smarter and more competent than the males.



