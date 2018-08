The Vaccines dará concierto en Monterrey

Agencia

MONTERREY.- A tres años y medio de su anterior visita a la ciudad, y después de haber estado de tour con bandas como The Rolling Stones, Arcade Fire, The Stone Roses, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Muse e Interpol, llega a Monterrey The Vaccines.

De acuerdo con vanguardia.com, la cita es el miércoles 26 de septiembre en el Auditorio Rio 70, en punto de las 21:00 horas. Los boletos podrán adquirirse a través de ticketmaster.com.mx a partir del siete de agosto. El costo de los boletos será de 450 pesos para la zona general, y 690 pesos para la zona VIP.

Según un comunicado de prensa, por única vez esta banda del Reino Unido actuará en el Auditorio Rio 70, ofreciendo una nueva experiencia a sus fans que podrán disfrutar lo mejor de su música en un formato que ofrece un especial acercamiento con los artistas durante todo el show.

Originarios de Londres, The Vaccines es el sonido que define a una banda británica de rock and roll, sus cuatro álbumes de estudio, What Did You Expect from The Vaccines? (2011), Come of Age (2012), English Graffiti (2015), Combat Sports (2018), han vendido más de 1 millón de copias alrededor del mundo.

Los músicos han venido cosechando grandes éxitos y múltiples nominaciones en los últimos años por parte de NME, MTV, BRIT Awards y BBC como "Best Album", "Best Live Act" y "Best British Band", entre otras.The Vaccines es de las pocas bandas de la actualidad que rescatan el sonido puro del Rock N Roll.

En el 2011, su álbum debut obtuvo el primer lugar en ventas en la categoría de Álbum Debut en el Reino Unido.

Un día después de su presentación en Monterrey, los músicos de The Vaccines ofrecerán un show en el Pepsi Center de la CDMX, y el 28 de septiembre estarán en el Black Box de Tijuana.