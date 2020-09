The Walking Dead pondrá punto y final en la temporada 11

ESTADOS UNIDOS.- Se acerca el final de "The Walking Dead", pero no hasta 2022.

La serie de AMC que se convirtió en una franquicia con spin-offs actuales y planificadas concluirá con una undécima temporada que abarcará 24 episodios y dos años, dijo el canal el miércoles.

La serie aún tiene que emitir seis episodios que forman parte de una décima temporada ampliada. Esos están programados para principios del próximo año.

Cuando "The Walking Dead" se entierre a finales de 2022, un nuevo spin-off centrado en los personajes Daryl Dixon y Carol Peletier (Norman Reedus, Melissa McBride) seguirá en 2023, dijo AMC.

Se está desarrollando una serie de antología, "Tales of the Walking Dead", que se centra en personajes nuevos y existentes, junto con otros proyectos "basados ​​en el universo de 'The Walking Dead'", dijo el canal.

Más cerca están "Fear the Walking Dead", que comienza su sexta temporada el 11 de octubre, y el recién llegado "The Walking Dead: World Beyond", que se estrena el 4 de octubre y sigue a la primera generación que creció durante el apocalipsis.