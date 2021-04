The Weeknd y Ariana Grande juntos de nuevo gracias a la música

ESTADOS UNIDOS.- La calidad interpretativa de The Weeknd y Ariana Grande no está en duda, pero cuando estas dos voces se juntan el resultado ha sido esplendido, por ello estos dos cantantes se han convertido en tendencia, luego de que el canadiense anunciara una nueva colaboración.

Con un video en donde sólo se puede ver un fondo negro Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del cantante, anunció lo que vendría de nuevo y en donde se puede escuchar la voz de la nacida en Florida y para que no hubiera duda de quién era, él etiquetó a Grande en la publicación.

Estas dos personalidades tienen su historia juntos, en el 2014 grabaron "Love Me Harder" y luego el año pasado también compartieron micrófono con "Off the table" que sale en el disco "Positions" de Grande.

La canción que se puede apreciar por las dos voces, en el pequeño extracto que se subió, es "Save Your Tears", pieza que fue lanzada en el 2021 en el cuarto álbum de The Weeknd.

Con esto, los fans de estos dos cantantes ya esperan un remix de dicho single que se desprende del disco "After Hours" del canadiense.

