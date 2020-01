The Witcher tendrá película de anime: "La Pesadilla del Lobo"

MÉXICO.- No resulta una sorpresa que después del éxito avasallador de The Witcher en Netflix, la plataforma apueste por nuevos proyectos centrados en el universo del brujo Geralt de Rivia. En esta ocasión se trata de una adaptación animada en formato de película.

Witcher alcanzó un enorme éxito en Netflix, superando a Stranger Things y a su competencia directa, The Mandalorian, producida por Disney+.

El mismo equipo creativo que hizo posible la serie, es decir, Lauren S. Hissrich y el guionista Beau DeMayo, será el responsable de llevar a cabo el desarrollo de esta película animada.

La plataforma roja compartió un tuit respecto a estos rumores que habían estado circulando en internet.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.