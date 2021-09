“Their Mortal Remains” Exhibición de Pink Floyd llega a Hollywood

LOS ÁNGELES, EU.- Con presencia latina, se inauguró este jueves la exhibición de Pink Floyd en Hollywood siendo Nick Mason, baterista de la banda inglesa, el encargado de cortar el listón.

La exhibición llamada "Their Mortal Remains" por primera vez se presenta en este continente después de haber triunfado en países como Inglaterra, Alemania, España e Italia.

Ahora, el mexicano Diego González es el director de toda la operación para presentar la exhibición en el "Vogue Multicultural Musem de Hollywood".

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains is coming to America for the first time. The exhibition will open at the Vogue Multicultural Museum in Los Angeles, 2021. Join the email list at https://t.co/F8lyDl9z7z for early access to presale tickets when they become available. pic.twitter.com/7VocutSBMh