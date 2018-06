Papá de Meghan impuso una condición para su boda con Harry

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Mucho se ha hablado del padre de Meghan Markle desde que la ex actriz anunciara su boda con el príncipe Harry. Sin embargo, esta es la primera vez que el progenitor ha dado la que es su primera entrevista para un medio británico. Thomas Markle ha abierto su corazón para el Good Morning Britain, y ha revelado algunos datos importantes sobre la relación de su hija.

Antes que nada, Thomas Markle se ha disculpado nuevamente por el escándalo que protagonizó días antes de la ceremonia en las que se descubrió que había vendido fotografías suyas a los paparazzis. Ha reconocido que fue un “error” y ha explicado que, con ello, su único objetivo era el de “cambiar” su imagen tras haberse publicado, con anterioridad, unas imágenes en las que había comprado un inodoro.

Tanto estos inoportunos acontecimientos, como su problema cardíaco hicieron que no pudiera llevar a su hija Meghan Markle al altar, algo que, asegura, deseaba con todas sus fuerzas: “Absolutamente. Quería llevar a mi hija por ese pasillo”, ha reconocido.

Tras su disculpa, ha explicado algunos datos interesantes como, por ejemplo, el momento en el que su hija le anunció que estaba saliendo con alguien de la realeza británica. "Las primeras llamadas telefónicas fueron: ‘Papá, tengo un nuevo novio’. Y yo le dije: ‘Eso está muy bien’. La siguiente llamada fue: ‘Es británico’. Y le dije: ‘Eso está muy bien’. La tercera vez ya me dijo: ‘Es un príncipe’. Y después añadió: ‘Es Harry’. Y yo le contesté: Oh, Harry, está bien'”.

Para que la prensa no sospechara de tan inesperada relación, Thomas Markle ha explicado que tuvieron que poner a Harry el pseudónimo de “H”, además de seguir todo un protocolo de confidencialidad. Tiempo más tarde llegó la pedida de mano del joven para poder casarse con su pequeña.

En realidad, Meghan me lo contó primero...Luego, Harry llamó por teléfono a Meghan, me llamaron y Harry me pidió su mano por teléfono. Yo le dije: ‘Eres un caballero. Prométeme que nunca levantarás la mano contra mi hija, y por supuesto te doy mi permiso.

Thomas ha aprovechado la entrevista para desearle toda la felicidad del mundo a su hija. “Mi hija ha sido una princesa desde el día que nació”, ha asegurado. Toda una declaración de intenciones para la que es ya la mujer del príncipe Harry.