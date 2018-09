Anuncian corto animado de Edna y Jack Jack de "Los Increíbles 2"

Agencia

MÉXICO.- Tuvieron que pasar casi 15 años para que Pixar y Brad Bird nos deleitaran con Los Increíbles 2 (The Incredibles 2). La espera valió la pena, con una emocionante historia que comenzó justo donde nos quedamos en 2004 y que mostró cómo el potencial regreso de los Súper era interrumpido por un vengativo adversario. Ahora la pregunta es, ¿fue su última misión o tendremos que esperar –por lo menos– otra década para verlos en una tercera aventura?

No lo sabemos. Pero al menos tenemos la tranquilidad de que no pasará mucho tiempo para saber un poco más de esta peculiar familia de superhéroes. Esto luego de que Brad Bird anunciara el estreno de Auntie Edna, un cortometraje que mostrará la noche en que Edna Moda dejó atrás el glamour para convertirse en la más inusual niñera para Jack-Jack, indicó el portal

Muchos de ustedes han sugerido mostrar qué pasó la noche que E cuidó de Jack-Jack. Bueno, estábamos MUUUUY por delante. AUNTIE EDNA, un nuevo cortometraje dirigido por el supervisor de historia Ted Mathot está disponible en el estreno Digital en 23/10 y en Blu-ray el 06/11 de #Incredibles2

Tal y como adelanta el cineasta, el proyecto resolverá una duda generalizada entre las audiencias: ¿cómo fue que la modista de superhéroes contuvo al incontrolable bebé?

No es la primera vez que Los Increíbles saltan al mundo del cortometraje, recordando lo hecho por Jack-Jack Attack en 2005. Tampoco es la primera vez que Pixar aprovecha sus películas como fuente de inspiración, siendo Mike’s New Car (Monsters Inc., 2002), BURN-E (WALL-E, 2008) y Riley’s First Date? (Intensa-mente, 2015) unos cuantos ejemplos de ello. Y claro, a esto sumemos las Toy Story Toonsestrenadas entre 2011 y 2012, que luego fueron incrementadas con dos especiales televisivos.

¿Emocionados por esta breve, pero seguro muy divertida historia?