¿Tiembla Disney? Mickey Mouse será de dominio público.

¿Tiembla Disney? Mickey Mouse pronto será propiedad tuya, mía y de todos… al menos en parte. Con algunos asteriscos, excepciones y prevenciones, Mickey en su forma inicial será el líder de los personajes, películas y libros que pasarán al dominio público el primer día de 2024.

En un momento que muchos observadores creían que jamás llegaría, al menos una versión de la pieza de propiedad intelectual por excelencia y acaso el personaje más emblemático de la cultura popular estadounidense quedará libre de los derechos de autor de Disney, ya que su primera aparición en la pantalla, el cortometraje "Steamboat Willie", con Mickey y también Minnie, estará a disposición del público.

dijo Jennifer Jenkins, profesora de derecho, directora del Centro de Estudios sobre el Dominio Público de la Universidad Duke y autora de una columna anual para el “Día del Dominio Público”. “Me siento como el tubo en el barco de vapor al echar humo. Qué emocionante”.

"Steamboat Willie" hits the public domain in the United States on January 1, 2024!



What do you think will happen? pic.twitter.com/tIygYnbffJ