Tiësto hace un guiño al trance con 'Rule The World (Everybody)’

Tiësto une fuerzas con Tears For Fears, Niiko x Swae y Gudfella, para lanzar su nuevo sencillo "Rule the World (Everybody)".

La canción es un remake del clásico de 1985 de Tears For Fears, "Everybody Wants to Rule the World", que explotó por primera vez cuando se subió una versión dance no oficial a SoundCloud.

Tiësto la tomó y convirtió el himno seminal del synth-pop en un éxito vertiginoso.

La versión no oficial de "Everybody Wants to Rule the World" ya es una sensación viral.

Con más de 100 mil videos de TikTok y Reels de Instagram.

Incluidos los realizados por importantes empresas y marcas como ESPN, FC Barcelona, Disney, Aston Martin, Dairy Queen, Beyond Meat y más.

Se anticipa que la nueva versión del tema sea ideal para las pistas de baile y será un punto culminante en las próximas presentaciones en vivo de los artistas de la colaboración.

"La canción original es una de mis favoritas", afirmó Tiësto, añadiendo "así que cuando escuché la nueva versión dance de la canción, supe que quería colaborar con los otros artistas para una versión que fuera especial para mis propias presentaciones en vivo. El tema es una locura... ¡Estoy muy feliz de que esté oficialmente disponible para los fans!"

Enfatizó el artista que en la temporada de primavera lanzó el álbum “Drive”

El creador de éxitos mundiales, ganador de un premio Grammy y certificado de platino, ha alcanzado la fama llevando la energía underground a las masas de música electrónica.

Tiësto ha tocado en el escenario principal de todos los festivales internacionales importantes de música dance y ha creado la línea para las residencias de los DJs de Las Vegas.

Ha vendido más de 36 millones de álbumes, ha registrado seis éxitos en el Billboard Hot 100 y ha conseguido más de 11 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

Ahora, con "Rule the World (Everybody)", eleva una canción querida, y actualmente viral, dándole un nuevo sonido convirtiéndola en un atractivo para toda una nueva generación de fans.

Por su parte sus colaboradores ya están generando sensación en el mundo de la música dance.

NIIKO X SWAE, con sede en Los Ángeles, consiguió un éxito de digital en 2022 cuando se asoció con Nicky Romero para "Easy", se abrió camino en 14 listas de reproducción de New Music Friday.

A eso le siguió la colaboración con Deorro en "Help Me" con Kiiara y una serie de sencillos recientes que incluyen “Fast Forward" y "Go Back".

GUDFELLA, también conocido como Kyle Domingo, el productor en acenso nació en Filipinas y criado en San Diego, ha estado produciendo éxitos desde que lanzó “What Kinda Love" en 2019.

Con información de Universal Music.