Dejan plantada en el altar a la 'Tigresa del Oriente'; el novio era casado

PERÚ.- La 'Tigresa del Oriente', de 72 años tuvo un terrible desencuentro con su ahora expareja Elmer Molocho, de 27, el joven huyó del altar dejando vestida y alborotada a la cantante, compositora, actriz, maquillista y también modelo peruana.

De acuerdo a SDP, la que sería la boda del año en su país natal se convirtió en un ridículo cuando el novio, 45 años menor que ella, decidió salir corriendo de la iglesia aun cuando todo estaba listo para que la ceremonia fuera transmitida por televisión.

El telenovelón se hizo más grande cuando varios periodistas corrieron a la supuesta vivienda del hombre para encontrarse con una mujer y tres niños, que resultaron ser sus hijos; razón por la que miles de personas consideran que se trató de una farsa para aumentar la ya muerta popularidad de Juana Judith Bustos (nombre real de la 'Tigresa').

"Antes de comprometernos, muchas veces hemos terminado, dijimos que no iba a más. No sé por qué hace esto. Ahora, también, cuando dijo 'no me caso', casi le dije 'yo tampoco me caso'"

Por su parte, la reportera Magaly Medina logró que la cantante admitiera que sabía de la antigua relación de Elmer, argumentando que aún vivía con su exesposa porque no tenía otro lugar para dormir. El joven, a quien Medina llamó "inmaduro", amenazó con no casarse a menos que la reportera le ofreciera disculpas públicas por haber "ensuciado" su nombre.

Desconcertada, La 'Tigresa del Oriente' decidió quitarse el vestido de novia y llegar vestida de negro al programa donde se celebraría la fiesta con un buffet amazónico: "¡A mí no me afecta, yo soy una tigresa para afrontar todos los retos imposibles, para la Tigresa, ¡un zarpazo y la vida continúa!", gritó frente a las cámaras.