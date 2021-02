Tim Burton llega a Netflix con serie sobre Merlina, de 'Los Locos Addams'

MÉXICO.- Netflix anunció este miércoles 17 de febrero que dio luz verde a una serie live-action enfocada en el personaje de Merlina, de Los Locos Addams, la cual será dirigida y supervisada por el cineasta Tim Burton.

Bajo el nombre de Wednesday, la comedia, que contará con ocho episodios, será una historia sobre la adolescencia y lo que significa crecer. Estará escrita por los creadores de Smallville, Al Gough y Miles Millar.

De acuerdo con un comunicado, el show será "un misterio intrépido e infundido sobrenaturalmente que narra los años de Merlina Addams como estudiante en Nevermore Academy".

La joven (cuyo nombre en inglés es Wednesday) intentará dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar una ola de asesinatos que aterrorizan a la ciudad y resolver el misterio sobrenatural que enredó a sus padres hace 25 años, todo mientras navega por sus nuevas relaciones sociales.

La serie, enfocada a un grupo de jóvenes adultos, significa el primer vehículo en solitario del personaje, así como el debut de Burton en un programa de live-action para la televisión, explicó el portal Deadline.

Tanto él, como Gough y Millar, fungirán como showrunners de Wednesday, además de ser productores ejecutivos. MGM / UA Television controlan los derechos subyacentes de Los Locos Addams.

La historia de Los Locos Addams, creada por el caricaturista estadounidense Charles Addams en 1938, ha tenido varias versiones en la pantalla a lo largo de los años, incluidas dos series de televisión live-action; una franquicia de películas de acción real y, más recientemente, una película animada cuya secuela saldrá este año.

Christina Ricci es la actriz más conocida y cercana al personaje, pues lo interpretó en los largometrajes Los Locos Addams, en 1991, y en su secuela, lanzada en 1993.

"Tim Burton ha tenido un historial de contar historias de empoderamiento sobre forasteros sociales como El Hombre Manos de Tijera; Lydia Deetz, de Beetlejuice, y Batman. Y ahora traerá su visión única de Merlina y sus espeluznantes compañeros de clase de la Nevermore Academy", adelantó Biaselli.