Tim Burton prepara remake de 'El Ataque de la Mujer de Cincuenta Pies'

El director de ‘El extraño mundo de Jack’ Tim Burton, anunció que junto a la escritora, Gillian Flynn preparará un remake del filme ‘El Ataque de la Mujer de 50 Pies’ (Attack of the Fifty Foot Woman), dirigida por Nathan Juran en 1958.

El nuevo guión de Flynn, autora de la novela Perdida, será dirigido por Burton y producido por Warner Bros, según informó la revista Variety en X (antes Twitter).

La cinta original es una historia de terror de ciencia ficción, la cual narra cómo una millonaria heredera se vuelve gigante tras un encuentro extraterrestre, vengándose de su marido infiel.

De acuerdo con Variety y Deadline, aún se desconoce si este nueva película será completamente fiel a la versión protagonizada por Allison Hayes, William Hudson e Yvette Vickers, pero se debe tomar en cuenta que el presupuesto de El Ataque de la Mujer de Cincuenta Pies, fue de 88 mil dólares, en aquel entonces, por lo que es preciso esperar una película con mayor producción.

