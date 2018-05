Hija de Kylie Jenner podría ser de su... ¡guardaespalda!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las Kardashian no dejan ser el centro de atención, aunque en esta ocasión no haya sido por algo que en realidad hayan hecho. Todo lo contrario, ahora son los fans quienes tienen una teoría.

Se especula que el padre de Stormi, bebé de Kylie Jenner, podría no ser Travis Scott, sino su guardaespaldas.

Fue en 2016 cuando Kylie dio a conocer a su apuesto guardaespaldas...

Esta suposición podría parecer descabellada, sin embargo, está motivada por el parecido de la pequeña con Tim Chung, el guapo guardaespaldas de la estrella de reality que en más de una ocasión ha acaparado los titulares de la prensa.

Las similitudes entre los ojos, el tono de piel y la forma de la cara de la pequeña y la de Tim Chung han dado cabida a esta teoría en la red.

Y hace unas semanas, Kylie publicó unas fotografías de Stormi, en las que la bebé aparece con los ojos muy rasgados y fue ahí donde comenzaron las conjeturas sobre quién podría ser el verdadero papá.