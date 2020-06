Tito "El Bambino" explica sobre su nuevo sencillo que hizo con Farruko

Ciudad de México.- Hace unos cuantos años atrás se dio a conocer a un muy joven Tito "El Bambino", quien entró a liderar las listas de popularidad, al día de hoy le emociona estar al tú por tú con el talento joven y creciente.

Tito charla con "El Gráfico" de EL UNIVERSAL sobre la presentación de su nuevo sencillo, "Se va", el cual hizo a dúo con Farruko. Ambos realizaron el tema durante la cuarentena, y su trabajo está dando frutos, porque se encuentra en la lista de las melodías más escuchadas.

Al preguntarle al también llamado "El Patrón", cómo busca sorprender a los nuevos escuchas, quienes ya ven a los exponentes como el reguetón "de antaño", el exponente refiere: "A todos nos gustaría quedar ‘congelados’ en el tiempo, pero la experiencia también da sabiduría.