Todos son iguales: Nodal dedica a Cazzu la misma canción que a Belinda

Fue en enero de este año cuando Christian Nodal tuvo uno de los gestos más románticos con su entonces novia, Belinda, al cantarle en vivo y a todo pulmón "Eso y más", tema compuesto por Joan Sebastian y que habla de todo lo que un hombre está dispuesto hacer por su amada.

Esto sucedió durante una fiesta organizada por el cumpleaños número 23 del cantante y el momento quedó grabado en un video que circuló por todas las redes sociales.

Lamentablemente, un mes después, la pareja anunció su separación y Nodal volvió a encontrar el amor al lado de la argentina Cazzu.

Este nuevo romance ha despertado todo tipo de comparaciones, no sólo porque ambas chicas son guapas, mayores que él y cantantes; también porque el intérprete de "Botella tras botella" ha repetido algunos de los detalles que tuvo con Beli, en su relación con Cazzu, como dedicarle algunos de sus tatuajes y ahora, hasta las mismas canciones.

Recientemente, se ha filtrado una grabación de las últimas presentaciones de Nodal en Estados Unidos, y en la que decidió cantarle a su novia la misma melodía que, siete meses atrás, interpretó en honor a su exprometida:

"¿Quién no ha dedicado esta canción? Yo hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida", se le oye decir al famoso.