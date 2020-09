¡Tom Cruise salta desde una montaña! Así reanudan el rodaje de ‘Misión Imposible’

Madrid, España.- Tras ver interrumpida su filmación durante varios meses, como muchas otras superproducciones de Hollywood, por la pandemia de Covid-19, la séptima entrega de Misión Imposible reanudó su rodaje. Y lo ha hecho, como le gusta a su protagonista absoluto, Tom Cruise: A lo grande.

En Twitter dieron a conocer las primeras imágenes de la filmación en tierras noruegas; también hay un video en el que se muestra el rodaje de una secuencia en la que Ethan Hunt, el personaje de Cruise, conduce una motocicleta a toda velocidad por una pasarela construida en la ladera de una montaña.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y