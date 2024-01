Tom Cruise y Warner Bros se unen para llevar más películas a la pantalla grande

Este martes, Tom Cruise y Warner Bros. Motion Picture Group revelaron su colaboración para la creación conjunta de películas y nuevas franquicias originales programadas para el año 2024.

Mediante un comunicado oficial, los estudios confirmaron que esta asociación marca el retorno de la estrella de "Misión Imposible" a Warner Bros., con la intención de impulsar la creación de nuevos proyectos de entretenimiento.

Por medio de un comunicado Michael De Luca y Pam Abdy, directivos de Warner, mencionaron.

"No podríamos estar más emocionados de darle la bienvenida a Tom nuevamente a Warner Bros. y esperamos darle vida a más de su genio en la pantalla en los próximos años".

Sobre la alianza con Warner, Tom Cruise comentó.

El histrión ha forjado una carrera artística, no solo por su talento actoral, sino también por sus capacidades en áreas de producción, tal y como lo demostró en filmes como Top Gun: Maverick y las últimas entregas de Misión Imposible.

#TopGun: Maverick is nominated for 6 Academy Awards including Best Film Editing (Eddie Hamilton). pic.twitter.com/48O7NAvUcL