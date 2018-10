Tom Hardy revela por qué aceptó el papel de "Venom"

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tras el temporal que ha arrasado las oficinas de Sony esta última semana, la controvertida “Venom“ por fin está en las salas de cine, esperando a ser juzgada por quien debía ser juzgada desde el primer momento; el público. Y es que a pesar de toda la mala publicidad de estos días, el morbo por ver a Tom Hardy encarnando al simbionte auspiciará lo que se prevé que serán unas cifras de escándalo en taquilla. Algo que sin embargo no tenía en mente la estrella cuando aceptó participar en la primera película del universo cinematográfico del estudio.

En la pasada San Diego Comic-Con Variety tuvo la oportunidad de hablar con Hardy sobre su opinión sincera respecto a la película, y la respuesta del actor no pudo ser más sorprendente. A día de hoy sabemos que Michelle Williams solo aceptó su papel por cuestiones económicas, y por la presencia de su compañero. Sin embargo la motivación de Hardy respondía a algo mucho más especial, al amor de su hijo por el simbionte, indicó el portal de noticias Jugones.com.

“Primero de todo y más importante, soy padre“, confesaba. “Una de las cosas con las que tienes que lidiar como padre es la llegada masiva a ti de historias tras el bombero Sam de Spider-Man, Venoms, y Capitanes América. Así fue como mi hijo vino a mi con un personaje en específico del que estaba absolutamente enamorado. Lo empecé a mirar, y entonces, como por arte de magia, apareció un guion en el horizonte“. Las casualidades se amontonaron para que todo terminara cuajando como sabemos a día de hoy.

“Habiendo hecho ‘El Caballero Oscuro’ con Christopher Nolan, ya tenía completado mi porción de superhéroe, pero cuando se me presentó la oportunidad de interpretar a Venom, y eso se alineó con el amor de mi hijo hacia el personaje, y con lo guay que lucía, me emocioné muchísimo y decidí que quería hacerlo.” Estas palabras marcaban la determinación de Hardy en julio, pero tras varios meses de polémicas, y algunas declaraciones controvertidas, no sabemos lo que pasa actualmente por su cabeza. Quizás tras ver los números del fin de semana tengamos alguna pista.