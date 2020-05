Tom Hiddleston protagonizará serie de Netflix

México.- El actor Tom Hiddleston, conocido por su personaje de Loki en las películas de “Avengers” de Marvel, se unirá a la plataforma de streaming Netflix donde protagonizará una nueva serie.

El papel de Loki durante 10 años le hizo destacar en el mundo del cine y recibió bastantes buenas críticas, siendo así nominado al premio Bafta en el 2011 para la categoría “Mejor Estrella Emergente”, además de ser galardonado en el año 2017 con el premio Globo de Oro por su interpretación en The Night Manager.

También te puede interesar: Sam Raimi confirma que se integra a “Doctor Strange 2”

Su próxima serie se llama ‘White Stork’ y será un thriller político al estilo House of Cards y el actor dará vida a James Cooper, quien es un político que ocupará un cargo importante en el Parlamento del Reino Unido. Esta nueva serie será producida por la compañía Eleven, quien también ha producido algunos grandes éxitos de la plataforma de Netflix.

Las películas más destacables de Hiddleston son: War Horse (2011), de Steven Spielberg; el drama inglés The Deep Blue Sea (2011); la comedia romántica de Woody Allen Midnight in Paris (2011), y en los telefilmes de la BBC Henry IV y Henry V (2012).

En el mundo del teatro, obtuvo el premio Evening Standard Theatre Awards al mejor actor de teatro en 2014, por su papel en la obra Coriolanus.

En 2002 apareció en la película británica The Gathering Storm donde interpretó al mayor Randolph Churchill, hijo de sir Winston Churchill (Albert Finney) y Clementine "Clemmie" Churchill (Vanessa Redgrave). En 2005 apareció en la película A Waste of Shame: The Mystery of Shakespeare and His Sonnets donde interpretó a John Hall. Tom ganó su primer papel como Oakley en Unrelated (2007), el hijo de George (David Rintoul).