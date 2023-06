Tom Holland comparte nuevos detalles sobre “Spider-Man 4” del MCU

Tom Hollad concedió una entrevista para el sitio Inverse donde habló de varios de sus próximos proyectos, destacando que habló sobre la posible cuarta entrega de Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y Sony Pictures declarando que de momento el guion se ve muy bien.

Aunque los estudios no han confirmado una hipotética “Spider-Man 4” para el Peter Parker de Holland, muchos medios estadounidense la dan por hecho y los fanáticos también considerando que el trepamuros sigue siendo de los héroes favoritos de la audiencia y sus películas siguen siendo éxitos taquilleros así lo demostraron las recaudaciones de Homecoming, Far from Home y en especial No Way Home que trajo de regreso a las versiones arácnidas de Tobey Maguire y Andrew Garfield para la alegría de los fans.

El actor británico de 27 años aclaró que la cuarta parte de la franquicia de Spidey de momento ha pausado su desarrollo en solidaridad con la huelga de escritores de WGA, pero le entusiasma los planes previos que realizaron.

Tom Holland says the script for 'SPIDER-MAN 4' is looking really good so far.

Holland además añadió que le encantaría que su Peter Parker pueda hacer equipo con Miles Morales en una cinta live action, algo que estaría muy cerca de concretarse de acuerdo con recientes declaraciones de la presidenta de Sony Pictures Amy Pascal de que precisamente el personaje protagónico de los filmes animados del Spider Verse daría el salto a la acción real.

Tom Holland would love to see Miles Morales in live-action in an upcoming 'SPIDER-MAN' movie.



"I would be honored to bring Miles Morales into the live action world. How we do that, I don't know, but given the opportunity, I would jump at it."



