Tom Hollan descansa de sus redes sociales por “salud mental”

Tom Holland reapareció en su cuenta de Instagram, de la cual se había mantenido alejado solo para confirmar a sus fans que se está tomando un descanso de las redes sociales para cuidar de su salud mental.

“Encuentro Twitter e Instagram sobreestimulante y abrumador. Entro en un bucle cuando leo cosas sobre mí online”, dijo a través de un video.

Sin embargo, hizo una excepción debido a que quería destacar la labor que realizan dos instituciones con las cuales colabora.

“Hola y adiós... He estado tomando un descanso de las redes sociales para mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar de @stem4org Stem4 es una de las muchas organizaciones benéficas que @thebrotherstrust está extremadamente orgulloso de apoyar - y me gustaría dedicar un momento para iluminar su fantástico trabajo”, escribió en la descripción de su video.