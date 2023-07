Tony Bennett y Lady Gaga: una icónica amistad en la música

Tony Bennett, quien falleció este viernes a los 96 años, tuvo una linda amistad con Lady Gaga por mucho tiempo, que se puede notar en las varias interacciones y trabajos musicales que tuvieron a lo largo de los años.

El cantante de jazz disfrutaba colaborar con Gaga ya que reconocía el talento que tenía y la buena conexión musical que había entre los dos.

Su amistad fue tan profunda que para celebrar los 90 años de Tony, Lady Gaga se unió a Billy Joel, Elton John, Diana Krall, kd lang, Stevie Wonder y muchos más en un concierto tributo.

El increíble dueto tuvo dos discos:

Gracias a su primer disco, realizaron una gran gira por toda América del Norte y Europa. Mientras que 'Love for Sale' obtuvo cinco nominaciones a los Grammy, entre ellas 'Álbum del año'.

Muchos recordarán cuando cantaron la canción ‘I’ve got you under my skin’, de Frank Sinatra, donde la gente se deleitó con el talento que emanaban juntos.

Te dejamos algunos de sus mejores éxitos como dueto.

En lo que sería su última presentación en 2021, Tony gritó ‘Lady Gaga’ cuando vio a la cantante, por lo que ella se emocionó bastante, ya que sabía que le costaba recordar ciertas cosas debido a que padecía Alzheimer. Esta presentación se encuentra disponible en Paramount plus.

Tony Bennett (battling with Alzheimer’s) said Lady Gaga’s name for the first time at their last concert together. this was a special moment for both of them. #RIPTonyBennett pic.twitter.com/62oXbXekB6