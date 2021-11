Top cinco de las mejores películas de terror

Esta noche prepara tu snack favorito para temblar de miedo con este top cinco de películas de terror, algunas no te dejaran dormir. Recuerda no bajar los pies y mantener cerca una sábana para que el demonio no te atrape.

El Exorcista- William Friedkin (1973)

Si te gustan los clásicos, este es uno que tienes que ver, la película es una adaptación de la novela de William Peter Blatty, la cual se inspiró en un exorcismo real en los 50´s a una niña de doce años.

La Masacre de Texas - Tobe Hooper (1974)

¿Sabías qué? para comercializar la película tuvieron que decir que estaba basada en hechos reales, además el director grabó todos los días durante muchas horas ya que el presupuesto era muy bajo. Esta historia muestra dos hermanos que viajaron a Texas con amigos para revisar una tumba profanada, pero en el camino son atacados por una familia de caníbales.

El Resplandor - Stanley Kubrick (1980)

Una historia llena de psicosis. El filme narra la vida de un exprofesor que acepta ser el vigilante de un hotel en invierno, días después comienza a sufrir trastornos de personalidad que ponen en peligro la vida de su hijo y esposa.

Déjame Salir - Jordan Peele (2017)

Película ganadora de un Oscar en 2017 a Mejor Guion Original, lo cual la convierte en una de las seis películas de terror nominadas al premio más prestigioso de la industria.

Un fotógrafo afrodescendiente se prepara para conocer a la familia de su novia blanca y mientras más convive con la familia cosas extrañas suceden, más tarde la historia se torna terrorífica.

Posesión Infernal - Federico Álvarez (2013)

Misterios y mucha sangre es lo que se vive en esta historia, cinco jóvenes universitarios se hospedan en una cabaña aislada y despiertan a un demonio alojado en lo más profundo del bosque, después de descifrar los mensajes de un libro.

También te puede interesar:

J.J. Abrams prepara series de 'El Resplandor' de Stephen King

La mejor serie de miedo de Disney Plus que no podrás perder este mes del terror

Las mejores series para disfrutar este Halloween