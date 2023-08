"Tortugas Ninja: Caos Mutante" aprobada por la crítica y la audiencia

Tortugas Ninja: Caos Mutante llegó a las salas de cine de México el jueves 10 de agosto, se trataba de una de las cintas animadas más anticipadas de este año.

Maneja un 96% en el consenso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual deja al proyecto con el certificado de “fresco”, un resultado muy positivo.

