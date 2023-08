Tory Lanez: 10 años prisión por disparar en contra de Megan The Stallion

El martes 9, un juez de la Corte Superior de Los Ángeles dictó una sentencia de diez años en prisión al rapero Tory Lanez por disparar en dirección a los pies de Megan Thee Stalion.

El juez David Herriford, determinó que la sentencia era suficientemente justa, considerando que el rapero fue acusado de tres delitos: agresión con un arma de fuego semiautomática; posesión de un arma de fuego cargada, no registrada, en un vehículo, y disparar un arma de fuego con negligencia grave.

