Sin fecha para el trailer de Avengers 4

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Marvel tenía planeado lanzar el primer tráiler de Avengers 4 mañana miércoles 5 de diciembre, sin embargo, una situación ajena pero de gran impacto en los Estados Unidos ha generado que el vídeo se publique en otra fecha.

De acuerdo a DanielRPK, reconocido editor de Super Bro Movies, el avance fue retrasado debido al funeral del expresidente George H.W. Bush, quien falleció el pasado 30 de noviembre.

También te puede interesar:

Desgraciadamente no hay una fecha nueva para el trailer, pero seguramente será cuestión de días para que lo liberen. Distintos periodistas relacionados con el mundo Marvel afirmaban que el plan original era presentarlo desde la semana anterior, no obstante, la muerte de una figura tan importante para la política norteamericana generó cambios de último momento.

El mismo DanielRPK mencionó ayer que el primer trailer de Spider-Man: Far From Home se lanzará esta semana, pero es información que ya no es segura después de los cambios en el calendario. Definitivamente la presente semana iba a ser una locura para los fans de Marvel.

Mientras eso sucede, ya podemos disfrutar del segundo tráiler de Capitana Marvel, en el cual la heroína vuelve a mostrar sus impresionantes poderes.

Carol Danvers sospecha que tiene un pasado en el planeta Tierra y poco a poco va descubriendo pistas para poder asegurarlo. Capitana Marvel se lanzará el 8 de marzo del 2019. Por su parte, Avengers 4 llegará a la pantalla grande el próximo 26 de abril en Europa y 3 de mayo en Norteamérica.