Lanzan tráiler de “Roger Waters Us + Them” (video)

CIUDAD DE MÉXICO.- El tráiler oficial de la película Roger Waters Us + Them, que se realizó en Ámsterdam, como parte de la gira mundial US + THEM, fue lanzado este jueves.

La cinta es dirigida por Sean Evans y Roger Waters y muestra la historia en vivo de US + THEM para inspirar con su música y un mensaje sobre amor, esperanza, protesta e igualdad.

“El Homo Sapiens se encuentra en una encrucijada, podemos agrupar nuestro amor, desarrollar nuestra capacidad de empatizar con los demás y actuar colectivamente por el bien de nuestro planeta, o podemos permanecer cómodamente entumecidos y continuar, como los ciegos, en nuestro camino actual marchando hacia la extinción. US + THEM es un voto por el amor y la vida”, añadió Waters.

Por su parte, el director Sean Evans dijo: “Este es un gran filme, un asombroso despliegue muy cuidado, con mucha emoción y un gran significado. No creí que fuera posible, pero creo que superamos The Wall…”.

Roger Waters Us + Them se proyectará en dos mil 500 cines en más de 60 países únicamente los días 2 y 6 de octubre.

El filme incluye canciones del legendario catálogo de Waters, de los álbumes de Pink Floyd: The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish you were here, y de su más reciente álbum Is this the life we really want?

(Con información de El Herlado)