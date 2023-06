“Transformers: el despertar de las bestias” recibe calificación de la crítica y la audiencia

Transformers: el despertar de las bestias llego a las salas de cine en la mayoría de los mercados de todo el mundo el 9 de junio, las expectativas para la nueva entrega de la franquicia eran altas.

La séptima película de la saga es una secuela directa de Bumblebee (2018) y Paramount Pictures espera que sirva como el inicio de una nueva trilogía, pero como siempre todo dependerá del rendimiento en taquilla.

Transformers: Rise of the Beasts debutó con un 70% en el conceso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual certificaba al proyecto como fresco, en los últimos días y hasta este sábado cayó al 53% lo cual indica una división en las opiniones.

The first reviews are in for #Transformers: Rise of the Beasts - currently it's Fresh at 70% on the Tomatometer, with 30 reviews: https://t.co/4DGzTcL520 pic.twitter.com/CQvCvLwYll