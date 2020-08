Tras 20 años en ‘Al Rojo Vivo’, María Celeste deja el programa

Ciudad de México.- Después de 20 años de formar parte de las filas de Telemundo, esta mañana María Celeste Arrarás anunció su salida del noticiero Al Rojo Vivo.

Con profunda tristeza, compartió a sus seguidores en Instagram, ayer fue su última aparición al frente del noticiero de la televisora estadounidense.

"Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años".

Su salida de Telemundo, aclaró, no acaba con su pasión por el trabajo ni a su carrera.

"Mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre".

Su compañera de programa Myrka Dellanos, usó su cuenta de Instagram para mostrar su solidaridad a María Celeste y anunciar que su salida del noticiero también está cerca.

"Querida Mari: Estamos viviendo momentos sin precedentes en este mundo y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles en los que estamos viviendo. Ha sido un momento histórico y único".