Tras casi 12 años de su estreno, ¡‘Distrito 9’ al fin tendrá una secuela!

Ciudad de México.- En agosto de 2009 se estrenó la cinta "District 9", la primera película de ciencia ficción dirigida por Neill Blomkamp. La crítica la recibió muy bien, por lo que a casi 12 años después, el mismo Blomkamp ha confirmado que trabaja en la secuela: "District 10".

A través de su cuenta de Twitter, Neill hizo el anuncio, no sin antes aclarar que está escribiendo actualmente el guión junto a Terri Tatchell, con quien ya escribió la primera entrega, y Sharlto Copley, el protagonista de "District 9". Sin dar más detalles sobre el argumento de la nueva cinta.

District 10 screenplay also being written by @sharlto @territatchell and I. Its coming...