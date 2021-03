Tras casi explotarle un seno, "La Bebeshita" mostró las secuelas de una mala cirugía

Luego de que hace unos días Danielas Alexis (La Bebeshita), ingresara de urgencia a un hospital, debido a que casi le explota uno de sus implantes (izquierdo), ahora debe vivir con una sonda para poder drenar la infección que tenía en dicha parte de su cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram y sus redes sociales, donde subió las imágenes en las que muestra la sonda que se dirige directamente a su seno, esto como parte del tratamiento de rehabilitación que tiene que concluir si no quiere tener más secuelas en su organismo por una mala intervención al realizarse la cirugía.

“Me siento un poco adolorida , la verdad es que sí la he pasado muy mal y pues quería contar mi historia, y que todo mundo la supiera. Tuve una mala experiencia con un cirujano, mis bubis nunca quedaron igual, desde el principio, nunca las sentí pues suavecitas. Siempre estuvieron contracturadas, luego se me quitaba esto, otra veces no”, relató sobre su experiencia posterior a la operación

La aspirante a cantante dijo que la mala praxis hecha por parte del cirujano plástico José Achar, la hizo sufrir. Tuvo signos de necrosis, dijo que el implante no estaba en el lugar en el que se suponía.